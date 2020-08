Dani de Wit: "Ik heb hier voor mijn gevoel heel veel positiviteit uitgehaald"

WIJDEWORMER - Voor de meeste voetballers was de wedstrijd- en trainingsloze periode vooral een kwelling. Maar voor AZ-middenvelder Dani de Wit was dat anders. Hij stortte zich vol op individuele oefeningen en plukt daar nu de vruchten van.

Met het van start gaan van het nieuwe seizoen merkt De Wit dat hij de vruchten kan plukken van deze voorgaande inspanningen. "Mijn snelheid is voor mij een verbeterpuntje en daar ben ik hard mee aan de slag gegaan. En uit uit de laatste test blijkt ook wel dat ik daar de afgelopen tijd echt vooruitgang in heb geboekt."

"Ik heb hier voor mijn gevoel heel veel positiviteit uitgehaald", zegt De Wit. "We hebben andere dingen kunnen trainen, zoals kracht en explosiviteit bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waar normaal gesproken geen tijd voor is omdat je om de drie dagen een wedstrijd moet spelen."

"Hopelijk kunnen we een net zo mooi of een nog mooier jaar gaan neerzetten"

De Wit sloot vorig seizoen pas later aan bij de AZ-selectie. Nu is hij er vanaf het begin bij en wil hij nog meer laten zien. "Ik verwacht zelf weer een stap te maken dit seizoen. Ik ben vorig seizoen basisspeler geworden en daar ben ik heel blij mee. Nu wil ik daarop doorgaan en mijn rendement verhogen. Hopelijk kunnen we een net zo mooi of een nog mooier jaar gaan neerzetten."