Arne Slot: "Dit is een hele rare en vreemde periode om je internationals af te staan"

WIJDEWORMER - Het humeur van AZ-trainer Arne Slot is goed nadat zijn ploeg woensdagavond met de schrik vrij kwam tegen Viktoria Plzen. Door de 3-1 overwinning kwalificeerden de Alkmaarders zich voor de derde voorronde van de Champions League.

Minder blij wordt de oefenmeester echter van de aanstaande kalender. Na de oefenwedstrijd van aanstaande zaterdag tegen ADO Den Haag volgt namelijk een interlandperiode. "Dit is een hele rare en vreemde periode om je internationals af te staan omdat je midden in de voorbereiding zit en als je ze terugkrijgt de competitie vlak daarna begint. En drie dagen later staat dan ook nog de volgende Champions League voorronde op het programma."

Voor spelers die de afgelopen tijd gekampt hebben met blessures kan dat problematisch zijn. "Neem bijvoorbeeld Midtsjo. Hij heeft de afgelopen weken niet de perfecte voorbereiding gehad. Hij reist af naar het Noorse elftal maar het kan zomaar zijn dat hij zonder een minuut gespeeld te hebben weer bij ons terug komt."