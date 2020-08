Zandvoortse starters strijden voor meer woningen: "Vaak ben ik nummer driehonderd zoveel"

ZANDVOORT -Jongeren in Zandvoort wonen vaak noodgedwongen langer thuis bij hun ouders dan ze zouden willen. Ook is er weinig perspectief op het bemachtigen van een betaalbare starterswoning. Daarom gaan Romy Koning (20) en Suzanne Jansen (24) de strijd aan om het tij te keren. "Hopelijk kunnen we iets veranderen waardoor jongeren die graag hier willen blijven wonen, straks wel een betaalbare woning kunnen vinden."

Zelf een woning kopen is eigenlijk geen optie, zelfs niet nu de overdrachtsbelasting (twee procent van de koopsom) voor starters is afgeschaft. "Er staan heel weinig starterswoningen te koop. Nu zijn dat er maar drie en die worden vaak overboden waardoor ze eigenlijk alsnog veel te duur voor ons zijn."

Zelf heeft ze het geluk dat ze een woning in de vrije sector heeft gevonden die ze samen met haar vriend huurt. Met een kleine financiële bijdrage van ouders is het net te doen. Maar in haar omgeving wonen haar leeftijdsgenoten bijna allemaal nog thuis.

Zowel Romy als Suzanne wonen al hun hele leven in de badplaats. Ze hebben er hun vrienden, familie, werk en zitten allebei als vrijwilliger bij de reddingsbrigade. Verhuizen naar een plaats buiten Zandvoort, is wat hen betreft geen optie. "Ik heb hier alles en als ik weg zou moeten omdat ik hier geen woning kan vinden, dan moet ik mijn hele leven zo ongeveer achterlaten en dat wil ik niet", vertelt Romy.

Ook bij Greeven Makelaardij zien ze dat starters het moeilijk hebben. "Er staan eigenlijk geen woningen rond de twee ton te koop en dat is zeer spijtig voor starters", vertelt Suzanne Greeven. "Wat wij zien is dat starters tegenwoordig geholpen moeten worden door ouders."

Twee makelaarskantoren in het dorp bevestigen dat er maar weinig starterswoningen op de markt komen. "We hebben er op dit moment maar drie gehad dit jaar en het loopt altijd storm", vertelt Nick ten Broeke van Eigenwijs Makelaars. "Ze worden ver boven de vraagprijs verkocht."

Navraag bij woningstichting De Key leert, dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ruim 6,5 jaar is in Zandvoort. Wat meespeelt voor de woonkansen van Zandvoortse starters, is dat inwoners van Haarlem, Bloemendaal en Heemstede ook mogen reageren op woningen in Zandvoort en dat ongeveer eenderde van de sociale huurwoningen wordt toegewezen aan mensen van buiten Zandvoort.

Veel jongeren in Zandvoort zijn enorm gehecht aan hun dorp en willen dan ook niet weg. Uitwijken naar plaatsen als Velsen of Hoofddorp is vaak het laatste wat ze willen. Toen Romy Koning merkte dat dit onderwerp enorm leeft in haar omgeving, besloot ze een Facebook-groep te starten om het probleem in kaart te brengen. Binnen een paar dagen meldden honderden jongeren zich aan voor de groep "Starters willen een woonkans in Zandvoort!".

"We willen eigenlijk deze groep jongeren een gezicht geven", vertelt Romy. Ze wil middels enquêtes erachter komen wat er precies speelt en waarom Zandvoortse jongeren zo graag in hun dorp willen blijven wonen. Met die gegevens wil ze met Suzanne naar de politiek stappen. "Alleen kan ik natuurlijk niet zoveel, maar als we met z'n allen staan, kunnen we aan de gemeente laten zien dat we hier zo graag willen blijven en zeggen; 'help ons alsjeblieft'."

Over anderhalve week zullen Romy en Suzanne inspreken bij de gemeenteraad van Zandvoort om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen.