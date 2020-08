117 coronatestuitslagen Noordkop vertraagd door 'logistiek incident' bij Haarlems lab

Eerder vandaag maakte de GGD Hollands Noorden in een persbericht bekend dat door 'logistiek probleem onder verantwoordelijkheid van het Streeklab in Haarlem' de uitslag van de test voor 117 personen die zich maandag in Den Helder hadden laten testen vertraging had opgelopen.

Gevraagd naar dat logistieke probleem, laat arts-microbioloog en medisch directeur van het Streeklab Bjorn Herpers aan NH Nieuws dat de betreffende monsters 'volgens afspraak waren geleverd', maar dat de box met daarin de 117 monsters vervolgens een dag lang onopgemerkt is gebleven. Volgens Herpers heeft de kleur van de betreffende doos voor verwarring gezorgd. "Het is heel banaal, het was geen zwarte maar een witte box."

Kwaliteit niet achteruit

De laboratoriumdirecteur benadrukt dat de kwaliteit van de monsters door het 'logistieke incident' niet achteruit is gegaan. "En er zijn gelukkig geen monsters verloren gegaan, dus we ze gelukkig alle 117 kunnen testen." Inmiddels zijn de uitslagen van de meeste testen doorgebeld, verzekert hij. De rest zal de uitslag later vandaag horen.

Eerder had het Streeklab één Veiligheidsregio (Kennemerland) in het klantenbestand, maar sinds afgelopen voorjaar is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord daar bijgekomen. Uitspraken over de maximale testcapaciteit van zijn lab en de huidige bezetting doet hij niet, 'maar we zijn continu aan het opschalen'. "Daardoor kon in Den Helder ook die extra teststraat worden geopend."