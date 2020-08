15-jarig meisje lastig gevallen door rukker: moeder waarschuwt

WOGNUM - De 15-jarige dochter van Mildred Dekker moet dagelijks door het fietstunneltje bij Wognum onder de AC de Graafweg door om naar school te gaan. Dinsdagmiddag stonden er in het tunneltje twee mannen: één van de mannen was zich aan het aftrekken en de ander kwam achter haar aan op de fiets. Mildred is flink geschrokken van wat haar dochter is overkomen: ze wil daarom andere ouders en kinderen waarschuwen.

Google Street View

"Mijn dochter was die dag erg stil en ging meteen naar boven", vertelt Mildred. De tiener was zo geschrokken dat ze niets heeft verteld. De volgende dag kwam het er uit. "Mijn dochter barstte in huilen uit en vertelde wat ze had meegemaakt. Ik schrok me rot." De dochter van Mildred fietst elke dag door het fietstunneltje en dinsdagmiddag rond 15:00 uur zag ze daar twee mannen staan van rond de veertig of vijftig jaar oud. De één is zichzelf aan het aftrekken en roept haar na: "Doe je shirt omhoog." De ander springt op zijn fiets en komt achter haar aan. "Ze is keihard naar huis gefietst en is zich helemaal rotgeschrokken", vertelt Mildred bezorgd.

Quote "Er fietsen meer meisjes door dat tunneltje. Ik hoop dat ouders en kinderen dit lezen en gewaarschuwd zijn" Mildred Dekker - moeder

Het heeft flinke impact op haar dochter, merkt Mildred. "Vanmiddag belde ze me geschrokken op op de fiets: een jongen fietste achter haar en het leek of hij foto's maakte, vertelde ze. Er bleek niks aan de hand, maar het laat wel zien dat de schrik er goed in zit." Ze hoopt dat haar dochter het een plekje kan geven, maar wil de ervaring delen om anderen te waarschuwen. Ongure plek Mildred heeft een melding gemaakt bij de politie en hoop dat zij er iets mee kunnen. "Er fietsen meer meisjes door dat tunneltje. Ik hoop dat ouders en kinderen dit lezen en gewaarschuwd zijn. Als ik hem tegenkom dat trap ik hem tussen zijn benen", vertelt ze strijdlustig." Volgens de moeder is het een ongure plek waar wel vaker rare dingen gebeuren. De politie laat weten nog geen andere meldingen te hebben ontvangen over de twee mannen in de omgeving, maar roept op te melden wanneer een dergelijke situatie zich weer voordoet. "Als er meerdere meldingen binnenkomen rond die plek dan kunnen we kijken wat wij hieraan kunnen doen."