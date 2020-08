Eemnesser automobiliste (27) gaat vrijuit na dodelijk ongeluk

De vrouw reed twee jaar geleden, op 7 mei 2018, met haar auto over de Wakkerendijk in Eemnes. Ze haalde een andere auto in en gaf daarvoor wat meer gas. Daarbij zou ze 55 tot 60 kilometer per uur hebben gereden, op een weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan.

Ongeveer een kilometer na de inhaalmanoeuvre hoorde ze een klap en bleek dat ze tegen het fietsende slachtoffer was gebotst. De man raakte zwaargewond en overleed zes weken later aan de gevolgen van het ongeval.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw geen schuld aan het verkeersongeval, maar veroorzaakte de vrouw wel gevaar op de weg omdat ze te hard zou hebben gereden en niet goed zou hebben opgelet.

Geen bewijs dat vrouw te hard reed

De rechtbank oordeelt nu dat het niet aan te tonen is dat de vrouw daadwerkelijk te hard reed tijdens de aanrijding. Het inhalen vond een kilometer voor het ongeval plaats en er zijn geen andere snelheidsmetingen beschikbaar. Ook kan niet worden vastgesteld dat ze niet goed oplette of de weg vrij was.

Daar komt nog eens bovenop dat de rechtbank ook de verklaring van de door de vrouw ingehaalde bestuurder meeneemt, die het slachtoffer ook niet gezien heeft.

De rechtbank bepaalt dat de vrouw geen schuld heeft aan het verkeersongeval en daarom ook niet hoeft te worden vervolgd.