Alkmaar Bewoners eisen veranderingen na hitte in seniorencomplex: "Ze laten ons gewoon zitten"

HEILOO - Nu de temperatuur gezakt is, is het weer een beetje uit te houden voor Jacinta en Frans Schipper uit Heiloo. Maar de afgelopen hittegolf is ze niet in de koude kleren gaan zitten. In het seniorencomplex liep de temperatuur op tot ver boven de 30 graden. Ze willen dat de woningcorporatie structurele maatregelen neemt, om erger te voorkomen.

Jacinta en Frans Schipper op zoek naar verkoeling - NH Nieuws / Tom Jurriaans

In het seniorencomplex was het tijdens de afgelopen hitte niet uit te houden. "Een sauna is er niets bij", verzucht Jacinta. Oorzaak is volgens het stel het platte dak en het vele glas in het atrium. Ook gaan de lamellen niet op het juiste moment open en dicht. "Dat hoort automatisch te gaan, maar ze zaten tijdens de hittegolf af en toe gewoon dicht", aldus Frans. Gezondheid Het stel maakt zich druk om de gezondheid van de voornamelijk oudere bewoners in het complex. Frans heeft zelf een chronische ziekte en heeft daardoor een morfinepomp in zijn buik. "Als het veertig graden is, functioneert het apparaat niet naar behoren. Maar het gaat niet om mij. We hebben ook buren van 93 en 94 jaar. Ik heb me regelmatig afgevraagd hoe die erbij zitten met deze temperaturen."

Quote "Het draait alleen maar om dat rotgeld, want anders hadden ze er al lang iets aan gedaan" bewoonster jacinta

De warmte hebben ze dus overleefd, maar Jacinta is de wanhoop ondertussen nabij. Ze vreest de volgende hittegolf. Het emotioneert haar dat Woonzorg Amsterdam de bewoners niet serieus neemt. "We hebben hier regelmatig over gesproken, maar ze doen er maar niets aan. Het draait alleen maar om dat rotgeld, want anders hadden ze er al lang iets aan gedaan." Reactie Woonzorg Amsterdam In een schriftelijke reactie laat Woonzorg Amsterdam weten het vervelend te vinden dat bewoners zich niet gehoord voelen. Volgens de eigenaar van het complex is er tijdens de hittegolf één telefonische klacht binnengekomen. "Hierop is direct actie ondernomen", aldus een woordvoerder van Woonzorg Amsterdam. "De automatisch openende ramen van het atrium van het complex bleken niet optimaal te functioneren. Op vrijdag 14 augustus is dit euvel verholpen en in afstemming met de bewonerscommissie zodanig ingesteld dat de ramen dag en nacht open blijven, om zo het binnenklimaat positief te beïnvloeden. De ramen blijven 24/7 open zolang de weersomstandigheden dit toelaten." Leugens Maar dit zijn volgens Jacinta leugens. "De lamellen werken nog steeds niet. Ontzettend laag van ze dat ze dit beweren. Ik word er heel erg boos van. Ze laten ons gewoon zitten." De bewoners willen een structurele oplossing voor de hitte in het gebouw. Frans: "Je zou kunnen denken aan zonwerende folie of airco. In 1969 gingen we naar de maan en nu zou zoiets niet kunnen. Dat gaat er bij mij niet in."