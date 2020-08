Buurtbus-taxi als alternatief voor stilstaande buurtbussen

Het taxibedrijf dat wordt ingehuurd, werkt volgens het coronaprotocol van de taxibranche. Dat houdt in dat het dragen van een mondkapje is verplicht. De buurtbus-taxi is vanaf 1 september in Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond te bestellen via een reserveringsnummer van Connexxion, maar rijdt niet van deur tot deur. "De taxi's rijden vanaf 09.00 uur tussen de halten waar normaal gesproken de buurtbus ook rijdt", laat Connexxion weten.

De reguliere buurtbussen staan al een aantal maanden stil, want waar in een grote bus kuchschermen en mondkapjes voldoen, is dat bij de buurtbussen niet het geval.

"Ook omdat buurtbussen kleiner zijn en alleen aan de voorkant een deur hebben, is de natuurlijke luchtcirculatie anders dan in een grote bus", vertelt woordvoerder Caroline Coolen van de provincie eerder. Eerder landelijk onderzoek van TNO wees dat uit. Mondkapjes voor chauffeur en passagiers, zoals elders in het openbaar vervoer verplicht is sinds 1 juni, worden in buurtbussen ook dus niet als oplossing gezien.