Werkzaamheden parkeerterrein sportclub SV Westfriezen gestopt: "We verwachten grote problemen"

"We hebben behoorlijk grote evenementen gepland dit weekend", vertelt Roos. "En de problemen gaan voor die tijd niet opgelost zijn. Het gaat één grote chaos worden als het tegenzit. Boze mensen, boze buren en gefrustreerde bestuurders. We hebben geluk dat de handbal nog niet is gestart. Dat gebeurt volgende week."

Het was even schrikken voor de sportclub. Roos had een groot aantal verenigingen al een bericht gestuurd om te laten weten dat er binnenkort geparkeerd kon worden op het nieuwe terrein. "Het was al een tijdje uitgesteld vanwege corona, maar nu zou er eindelijk gewerkt kunnen worden. Dinsdagochtend bleek dat dit niet door kon gaan."

Roos heeft niet het idee dat de problemen snel opgelost zullen zijn. "Voorlopig mogen de verenigingsleden het terrein nog niet betreden."

Martelachtige dieren

Het stopzetten van de werkzaamheden is het resultaat van een vergunningsprobleem tussen projectontwikkelaar Scholtens en de omgevingsdienst. "Er had een ontheffing aangevraagd moeten worden in het kader van de wet natuurbescherming. Dat is omdat er beschermde soorten zitten in het gebied. Het gaat hierbij voornamelijk om martelachtige dieren", vertelt een woordvoerder van de omgevingsdienst.

Morgen vindt er een bijeenkomst plaats waarbij de omgevingsdienst, de gemeente Hoorn en de projectontwikkelaar zullen gaan overleggen over hoe de problemen voor de vereniging opgelost kunnen worden.