Schager bedrijf krijgt boete voor onveilige werkplek: medewerker was bijna arm kwijt

SCHAGEN - Het Openbaar Ministerie heeft Schager bedrijf Kennemer Spiralo B.V. een boete van 12.500 euro opgelegd voor het niet bieden van een veilige werkomgeving. Aanleiding is een ernstig ongeluk waarbij een werknemer begin vorig jaar met zijn arm bekneld raakte in een machine. Het scheelde niet veel of de man was zijn arm kwijt.

"Het heeft veel tijd gekost om te revalideren, maar het is wonderwel goed gekomen", zo vertelt de man tegen NH Nieuws. Drie keer moest hij worden geopereerd aan zijn arm. "Om de botten en de bloedvaten te repareren, voor een huidtransplantatie - want de huid was er deels af - en voor een bottransplantatie. De arm genas namelijk niet goed." Inmiddels kan hij hem weer gebruiken. "Maar helemaal goed zal het nooit meer worden, want zware dingen kan ik met deze arm niet meer tillen."

De inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie, is direct na het ongeluk een onderzoek gestart. Zij concludeerden dat het bedrijf geen veilige werkomstandigheden bood voor haar medewerkers. "Uit het onderzoek bleek dat de bewegende delen van de betreffende machine niet van de voorgeschreven schermen of beveiligingsinrichtingen waren voorzien. Ook bleek dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waren uitgevoerd aan de machine terwijl deze niet was uitgeschakeld. De machine stond dus nog onder druk- of spanning wat tot een gevaarlijke situatie voor de werknemers had kunnen leiden."