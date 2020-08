De Peiling: Geef jij nog fooi?

Minder contant

Na een drankje in het café je kleingeld neerleggen of een potje geld in huis bewaren voor de pizzabezorger wordt minder gebruikelijk. We betalen steeds meer digitaal. Ook met de pinpas, iDEAL of Apple Pay is het mogelijk om een fooi te geven, maar dat doen veel mensen niet, meldt FNV Horeca.



Thuisbezorgd

Klanten van maaltijdbezorgdienst Thuisbezorgd kunnen sinds mei kiezen voor een online fooi van 5, 10 of 15 procent. Een op de tien klanten doet dat, zegt het bedrijf. Bij bezorgdienst Deliveroo geeft een op de vijf klanten een digitale fooi. Sommige mensen kiezen ervoor de bestelling online te betalen en de bezorger aan de deur alsnog een contante fooi te geven.