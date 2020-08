Kroegbaas Jan Veerman van Volendams café 't Hemeltje overleden

VOLENDAM - Café-eigenaar Jan Veerman, ook wel bekend als Jan Dekker is dinsdag op 74 -jarige leeftijd overleden. Veerman was eigenaar van het café 't Hemeltje waar tijdens de nieuwjaarsnacht in 2001 bij een korte zeer hevige brand veertien jongeren om het leven kwamen. Ruim 200 mensen raakten gewond. De voormalige café-eigenaar was al enige tijd ziek.

De cafébrand is een van de grootste rampen die het vissersdorp ooit trof. Oorzaak van de brand was de combinatie van een bundel sterretjes en een licht ontvlambare, niet-vuurbestendige kerstversiering.

Volendam spreekt

Op dit moment zijn lotgenoten en de gemeente bezig met het organiseren van een herdenking. Komende jaarwisseling is het twintig jaar geleden dat Volendam, en ook heel Nederland werd opgeschrikt door de ramp.

Een van de stappen die door gemeente en betrokkenen gemaakt worden naar de herdenking in 2021 is dat 't Hemeltje , dat nu in handen is van de gemeente, weer bezocht kan worden. Slachtoffers mogen dan zelf bepalen wie ze meenemen. De plek van de ramp is de afgelopen twintig jaar niet aangeraakt.

De herdenking van de nieuwjaarsbrand zal op 1 januari 2021 in Volendam tijdens een besloten dienst in de Vincentiuskerk plaatsvinden.