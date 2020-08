Eerste Haarlemse kinderburgemeester Quinten wil meer groen en bomen in de stad

HAARLEM - Een officiële inauguratie, zo leek het net in de Gravenzaal in het Haarlemse Gemeentehuis. Daar werd de eerste Haarlemse Kinderraad benoemd, met aan het hoofd kinderburgemeester Quinten de Lange. En wat vond hij het spannend, want de huldiging werd gedaan door burgemeester Jos Wienen.

Oog in oog met Jos Wienen

Zo stond de elfjarige scholier, na een rondleiding door het gemeentehuis, plots oog in oog met burgemeester Wienen en moest hij een eed afleggen voor 'zijn' kinderraadsleden en toegekomen ouders. Vanwege de coronamaatregelen was er maar een ouder per kind toegestaan en stonden ze allemaal op anderhalve meter afstand.

Gameverslavingen, coronaregels en meer groen

Na het officiële gedeelte hield kinderburgemeester Quinten zijn eerste officiële toespraak waarin hij vertelde het een eer te vinden te zijn gekozen. Graag wil hij samen met de kinderraad problemen oplossen en de 'echte' politiek assisteren. Ook zijn er al een paar dingen besproken, zoals het houden aan de coronaregels, gameverslaving en gevaarlijke verkeerssituaties, en meer bomen en groen. Vooral dat laatste is een belangrijke pijler voor de jonge politicus.

Een van de belangrijkste onderwerpen vindt Quinten het groen in Haarlem. “Ik vind dat er meer groen moet komen en meer bomen geplant moeten worden. Haarlem moet een schone stad blijven en als er steeds meer huizen worden gebouwd blijft er geen natuur meer over.” Tips heeft de jonge burgemeester wel: “Nou, misschien meer bomen planten of meer gras laten groeien.”

Kinderen zijn onbevangen

Burgemeester Jos Wienen ziet Quinten niet als concurrent: “Nou, ik vind het vooral heel erg leuk. Je merkt dat kinderen onbevangen zijn en ze vinden dit allemaal interessant. Ik denk dat dit een leuke manier is om kinderen te betrekken bij wat er gebeurt in de stad, en om iets mee te krijgen van hoe de politiek werkt. We hebben de jeugd nodig om later te politiek in de gaan. Dus ik denk dat het goed is als ze daar al vroeg mee in aanraking komen.”