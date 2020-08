Wethouder Van de Pol wordt burgemeester van Terschelling

Van de Pol is sinds 2014 wethouder in de gemeente Koggenland. Daarvoor zat zij in de gemeenteraad voor de VVD.

Burgemeester Jan Franx en het college feliciteren de wethouder met haar nieuwe functie. "Zij is in Koggenland een vakkundige wethouder met een uitdagende en diverse portefeuille geweest. Ze heeft zich altijd vol enthousiasme ingezet voor de inwoners. We gunnen haar deze kans in een unieke mooie gemeente."

Van de Pol zal eind oktober aantreden als burgemeester van Terschelling. Wie haar als wethouder gaat opvolgen in de gemeente Koggenland is nog niet bekend.