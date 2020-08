Jongerenwerker start campagne om 'angstcultuur' en wapenbezit onder jongeren te doorbreken

BERGEN - Veel jongeren dragen messen omdat ze leeftijdgenoten ook met messen zien lopen. Dat is de ervaring van jongerenwerker Dimitri van den Berg van de Stichting Welzijn Bergen, die daarom het voortouw heeft genomen voor een campagne om de 'angstcultuur onder jongeren' te doorbreken.

'Ik draag niet graag een mes, maar wil nog niet doodgaan' - NH Nieuws

Wie denkt dat het een probleem is dat vooral in grote steden speelt, heeft het mis. "Wat wij zien in het dorp is dat er angstcultuur is gecreëerd", zegt hij tegen mediapartner NOS. "Jongeren hebben het gevoel dat ze zich moeten bewapenen omdat anderen dat doen." Aan welk dorp hij voor de camera van de NOS refereert, wil hij niet kwijt. "Omdat het probleem zich niet beperkt tot specifieke dorpen of plaatsen", legt hij uit aan NH Nieuws. Als jongerenwerker is Dimitri niet alleen in Bergen, maar ook in andere dorpen actief.

Ook NH Nieuws bericht geregeld over conflicten tussen jongeren in dorpen die met wapens worden beslecht. Zo werd er afgelopen weekend een 16-jarige jongen neergestoken op station Krommenie-Assendelft, en afgelopen juni werd een 18-jarige Castricummer door leeftijdgenoten twee in z'n arm en één keer in z'n rug gestoken. In oktober vorig jaar werden drie jongere Purmerenders opgepakt voor hun betrokkenheid bij het neersteken van een leeftijdgenoot.

Een andere oorzaak van het wijdverbreide wapenbezit onder jongeren, is social media, denkt Dimitri. "Rolmodellen die op social media hun wapens laten zien, waardoor jongeren het gevoel krijgen: ik kijk tegen hun op, dus ik moet er ook mee op zak lopen." Jongerenwerkers door hele land Dat mechanisme moet worden doorbroken, vindt de jongerenwerker, die daarom met een collega jongerenwerkers door het hele land heeft benaderd. "Gezamenlijk met wat collega's op landelijk niveau hebben wij gebrainstormd over hoe we dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken en bewustwording kunnen creëren bij de jeugd", schrijft hij op LinkedIn. "Helmond doet mee, Hoogeveen doet mee, Delfzijl doet mee", somt Dimtri een aantal gemeenten op dat zich heeft aangesloten bij zijn initiatief. "De campagne wordt inmiddels landelijk, door meer dan 80 gemeenten gedragen", zegt hij tegen NH Nieuws. #NoShank Het resultaat is een video, met de daaraan gekoppelde hashtag #noshank, wat in straattaal 'geen mes' betekent. In de video - die een kleine minuut duurt - komen eerst beelden uit videoclips van rappers voorbij, geregeld flink bewapend, en vervolgens fragmenten uit nieuwsreportages over steekpartijen. De video wordt afgesloten met de tekst: "Jij wilt toch ook niet dat jouw ouders je moeten opzoeken in de cel of in het ziekenhuis? Een shank is geen prank. Ga het gesprek aan met een jongerenwerker in jouw regio!"

Volgens Van den Berg is de campagne zo hard nodig omdat jongeren die een wapen op zak hebben er niet voor terugdeinzen om dat wapen daadwerkelijk te gebruiken als ze denken dat ze het nodig hebben. "En dan zijn er twee opties: of de cel of het ziekenhuis." Bewustwording Als jongeren na het zien van de video het gesprek met een jongerenwerker aangaan, moet volgens Dimtri worden ingezet op "dat jongeren na gaan denken waarom ze met een wapen op zak lopen, en of ze het niet beter thuis kunnen laten. Of helemaal niet aanschaffen."