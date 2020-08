Groentekas gestolen bij Zandvoortse basisschool: 'We dachten dat 'ie was weggewaaid'

ZANDVOORT - Een groot gemis bij Zandvoortse basisschool De Duinroos. Een kleine groentekas van ongeveer 4 bij 2,5 meter is verdwenen en ze weten het zeker: hij is gestolen.

De kas stond achter een hek bij de schooltuin van de Duinroos aan de overkant van de school. Toen Jan Starken, leraar van groep 3, vanmorgen aankwam bij school was hij met stomheid geslagen. "De kas bleek weg te zijn", constateerden hij en zijn collega's.

"We dachten eerst dat het door de storm kwam, dat 'ie misschien weggewaaid was." Het is volgens Jan een beetje een uithoek waar de school staat, maar er gaat wel een doorgaande weg langs. De dieven moeten over het hek zijn geklommen om de kas te stelen en hebben hun 'buit' vervolgens waarschijnlijk in een auto geladen.