Hamid houdt de Amsterdamse parken afvalvrij, ook in coronatijd

AMSTERDAM - Voor veel mensen was het dit jaar niet haalbaar om op vakantie naar het buitenland te gaan. Daarom hebben we massaal gerecreeërd in onze parken. In die parken is daarom een grote toename in de hoeveelheid afval te zien.

Hamid Ders is groepsleider bij de Dienst Reiniging van de gemeente Amsterdam, en zorgt er daarmee voor dat het afval dat blijft slingeren in de parken en op straat weer tijdig opgeruimd wordt. "Mensen brengen hun dag door in een park omdat het lekker weer is, en dat gaat natuurlijk gepaard met veel meer vuilnis", vertelt hij tegen NH Nieuws-verslaggeefster Nicole Terborg in het programma Wij Zijn Noord-Holland.

Prima werk

Hamid en zijn team krijgen regelmatig kritiek op de hoeveelheid afval in Amsterdamse parken. "Daar kunnen wij niets aan doen. Thuis heb je ook geen tweede auto voor het geval je auto kapot gaat. Soms gaat er een prullenbak kapot, of doet een van onze auto's het niet, of is er iemand ziek", vertelt hij.

Toch vindt hij het een dankbare baan. "Iemand moet het opruimen. En nu ben ik tenminste buiten."