'Tip van Texelaar' leidt tot arrestatie voortvluchtige tbs'er Henk E.

DEN HELDER/TEXEL - De voortvluchtige tbs'er Henk E., die onder meer wordt verdacht van een overval op de Aldi in Den Helder, is zojuist aangehouden op Texel. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat aan NH Nieuws weten dat dat is gebeurd 'na een tip van een Texelaar'.

E. is aanhouden bij een vrijstaande woning aan het Molwerk, nabij de veerhaven, zo blijkt uit beelden vanaf Texel. De woordvoerder van het OM laat weten dat de arrestatie rustig is verlopen.

Gisteren werd bekend dat de politie E. verdenkt van de overval op de Aldi in winkelcentrum Schooten Plaza in Den Helder. Hij zou die supermarkt maandagavond rond 20.10 uur zijn binnengegaan, bedreigde een medewerker met een wapen en eiste geld. Niet veel later sloeg de verdachte met nog onbekende buit op de vlucht. Via Opsporing Verzocht kwam naar buiten dat E. de afgelopen weken niet alleen in Zeeland, maar ook op Texel en in Den Helder was gezien.

Politie bij Molwerk op Texel voor aanhouding voortvluchtige tbs'er Henk E. Inter Visual Studio

E. werd in 1998 tot 6 jaar cel en tbs veroordeeld voor enkele geweldsdelicten. Hij onttrok zich op 4 juli van dit jaar aan zijn tbs-behandeling in een kliniek in Rotterdam. Hij pleegde datzelfde weekend een inbraak in het Zeeuwse Westkapelle werd betrapt, maar wist te ontkomen. Op 27 juli werd hij op station Rotterdam Centraal gezien. Treintje politieauto's Eerder vandaag werd op meerdere plekken in Noord-Holland al een treintje onopvallende politieauto's waargenomen. Die reden met hoge snelheid richting Den Helder, en zijn daar - zo blijkt uit beelden in handen van NH Nieuws - de TESO-ferry opgereden. Omdat het om een lopend opsporingsonderzoek ging, wilde het OM eerder op de dag niet bevestigen dat de colonne onderweg was om E. aan te houden.