Marijke verzamelt 135 vuilniszakken vol doppen voor KiKa

ZAANDAM - De voortuin van Marijke Blok is na vandaag een stuk leger. De Zaandamse had er sinds zaterdag een partytent staan. Niet om te feesten, maar om 135 vuilniszakken vol met plastic doppen droog te houden. Die heeft ze verzameld om te kunnen recyclen. De opbrengst gaat naar KiKa: "Het is een afvalstof, niemand doet er wat mee. Nu steun je er nog een goed doel mee!"

NH Nieuws / Tom van Midden

Sinds april vorig jaar is Marijke een fanatiek verzamelaar van de doppen. Inmiddels doet de hele buurt mee: "Dat gaat van één dop door de brievenbus per keer tot hele zakken vol", lacht ze. Niet alle doppen worden helaas schoon ingeleverd, dus daar is ze ook nog een hele tijd mee bezig. Weddenschap Marcel Brevé is de doppen op komen halen. Dat is niet vanzelfsprekend: hij komt helemaal uit het Zeeuwse Goeree-Overflakkee. "Een weddenschap", vertelt hij. "Ik zei dat het Marijke nooit zou lukken om honderdtwintig vuilniszakken te vullen met doppen. Het is haar toch gelukt. Deze doppen breng ik naar de opslag van KiKa in Den Bommel." Tekst loopt door onder de reportage

135 vuilniszakken met plastic doppen voor KiKa - NH Nieuws

Marijke is nog lang niet klaar met het verzamelen. Mensen die willen helpen kunnen doppen afleveren op de Laan der Vrijheid 23 in Zaandam. Ook in de rest van de provincie is het mogelijk doppen in te leveren.