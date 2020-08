Zorgen om Ajax-speler Daley Bind: voorlopig niet op het trainingsveld

Blind (30) zakte woensdag in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Hertha BSC, zonder dat er een tegenstander bij hem in de buurt was. Trainer Erik ten Hag vertelde na de wedstrijd dat de defibrillator (ICD) van de Amsterdammer was afgegaan. Blind verliet op eigen kracht het speelveld en had geen grote klachten meer. "Hij voelt zich weer oké", vertelde Ten Hag op de persconferentie.

