Alkmaarse coronateststraat verhuist: "Er moet straks weer geschaatst worden"

ALKMAAR - De testers van GGD Hollands Noorden verlaten komend weekend de Alkmaarse coronatestlocatie op ijsbaan De Meent. De buitenbaan wordt teruggegeven aan de ijsmeesters die er voor het schaatsseizoen weer een ijslaag op gaan maken. Zondag is de laatste dag en maandag opent de nieuwe corona-drive through locatie op industrieterrein Boekelermeer, onder de rook van het stadion van AZ.

Dat de ijsbaan in Alkmaar maar tijdelijk gebruikt kon worden als testlocatie was van het begin af aan al duidelijk. Op 9 oktober is de 400-meterbaan in De Meent weer nodig voor de start van het schaatsseizoen.

"We kunnen een nieuw, leegstaand bedrijfspand aan de Toermalijnstraat gebruiken", vertelt Anneke van Doorn van de GGD HN. "Er moet straks weer geschaatst worden, dus we maken plaats. We zijn de mensen van De Meent en Alkmaar Sport zeer dankbaar. Die stonden onmiddellijk klaar toen we een locatie zochten."

De Alkmaarse teststraat ging begin april als eerste locatie in Noord-Holland Noord open voor coronatests voor zorgpersoneel. Later werd dat uitgebreid naar tests voor iedereen met klachten, eerst alleen overdag en sinds vorige maand ook in de avonduren.

Er zijn de afgelopen maanden enkele tienduizenden tests op de ijsbaan afgenomen. Het pand aan de Toermalijnstraat wordt op dit moment klaargemaakt als testlocatie. Een afspraak maken voor een coronatest kan via 0800-1202.