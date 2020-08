Een bange nacht op de camping: "Heftig, heftig, heftig, heb maar vijf minuten geslapen"

WIJK AAN ZEE - Het was een heftige nacht op camping Banjaert in Wijk aan Zee en de 'sporen' daarvan waren vanochtend nog duidelijk waarneembaar. Francis heeft her en der takken op de grond gesmeten en overal zijn kampeerders bezig met herstelwerkzaamheden. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor, maar het was wel schrikken geweest.

Vlak bij hem zijn twee vriendinnen uit Groningen hun tent aan het afbreken. Ze hebben de nacht in hun auto doorgebracht. "Het was geen doen in de tent. We dachten dat-ie het misschien niet zou houden. Toen zijn we maar in de auto gaan zitten. Maar dat was ook niet veilig, want er viel een enorme tak op het dak. We hebben de auto toen maar midden op het veld gezet. Nee, geslapen hebben we niet. Daar was het te spannend voor. We gaan nu lekker naar huis, proberen een beetje slaap in te halen."