LIVE NH Sport: voorbeschouwing AZ - Viktoria Plzen

ALKMAAR - In voorbeschouwing op AZ - Viktoria Plzen verzorgen wij vanmiddag vanaf 15.30 uur een live-uitzending vanuit het stadion. We blikken vooruit op deze belangrijke kwalificatiewedstrijd met oud-AZ'er José Fortes Rodriguez en Marius Wiegman van AZFanpage.

Fortes Rodriguez speelde tien seizoenen bij AZ. Tegenwoordig is hij zaakwaarnemer van onder andere Myron Boadu, Calvin Stengs en Arne Slot.

Als journalist volgt Wiegman AZ op de voet. Hij zal zijn kijk geven over het reilen en zeilen van de Alkmaarders in de afgelopen oefenwedstrijden.

De presentatie van deze live-uitzending van NH Sport is in handen van Erik-Jan Brinkman. De wedstrijd tussen AZ en Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League begint vervolgens om 16.30 uur.