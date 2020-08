Vier jaar cel en tbs geëist tegen Hilversumse die huis en vriend in brand zou hebben gestoken

HILVERSUM - De Hilversumse vrouw die ervan verdacht wordt haar eigen huis én haar toenmalige vriend in brand te hebben gestoken staat een celstraf van vier jaar en tbs te wachten. Dat is althans de eis van de officier van justitie.

Dat heeft de man later niet meer willen bevestigen. Hij wees op geheugenverlies. In een andere verklaring vertelde hij wakker te zijn geworden van de brand, naar de keuken wilde lopen en 'uitgleed over benzine die op de grond lag'.

De HIlversumse zou de brand niet alleen zelf hebben aangestoken, maar zou ook hebben geprobeerd haar vriend in brand te steken. Hij liep flinke brandwonden op en moest langere tijd worden opgenomen in het Brandwondencentrum.

De vrouw, een 39-jarige Hilversumse, zorgde vorig jaar april voor veel onrust toen haar woning aan het Janseniushof in de wijk Kerkelanden in lichterlaaie stond . Het huis van de vrouw brandde helemaal uit. De brandweer kon maar net voorkomen dat het huis van de buren vlam vatte.

Het Openbaar Ministerie kan ook niet bewijzen dat de vrouw haar vriend inderdaad met benzine zou hebben overgoten, zo bleek gisteren in de rechtszaal.

Dat de brand daadwerkelijk is aangestoken, staat volgens onderzoek wel vast. Er zijn op verschillende plaatsen in de woning benzinerestanten gevonden. Ook is er een drinkbeker met benzine aangetroffen.

De Hilversumse heeft de dag voor de brand tegen buurtgenoten onder meer gezegd dat 'alle huizen afgebrand moeten worden'. Kort voor de brand heeft ze op Facebook een filmpje geplaatst waarin ze tegen het latere slachtoffer zegt dat 'de helft van de benzine weg is'.

Verdachte ontkent

De Hilversumse ontkent nog altijd de brand te hebben aangestoken en benzine over haar vriend heen te hebben gegooid. Volgens haar zou het gaan om een ongeluk - een kaars zou volgens haar zijn omgevallen en in de benzine terecht zijn gekomen, al heeft ze haar lezing over het voorval meerdere keren gewijzigd. De officier van justitie twijfelt sterk aan haar verhaal. En waarom ze dan benzine in huis heeft gehad, is ook niet duidelijk.

Volgens de officier lijdt de Hilversumse aan een stoornis en heeft ze opzettelijk brand gesticht met gevaar voor levens. De officier acht daarom naast de celstraf ook een veroordeling tot tbs op zijn plaats. De advocaten van de vrouw vinden dat te ver gaan.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.