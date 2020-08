Terugblik op drukke strandzomer met de Reddingsbrigade

Demi Scheerman werkt bij de Reddingsbrigade. "De afgelopen weken waren warm, druk ook. Door corona gingen natuurlijk weinig mensen op vakantie, dus ging iedereen in Nederland naar het strand. Dat hebben we wel gemerkt", vertelt ze tegen NH Nieuws-journaliste Roos Elkerbout in het nieuwe programma Wij Zijn Noord-Holland.

Deze zomer verdronken er meerdere mensen in de Noordzee. Dat hakte er flink in bij de Reddingsbrigade, vertelt Demi. "Je denkt dat echt: ’shit!’. Dat gun je niemand. Het is gewoon echt een nare situatie en dat kan op elk strand gebeuren. Wij hadden een paar jaar geleden ook een mui waarin iemand om het leven is gekomen. Dat is echt vreselijk."

In gesprek met Roos Elkerbout kijkt met Demi terug op de afgelopen tijd. Bekijk hieronder de gehele reportage: