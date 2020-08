Goed nieuws voor Telstar-fans: extra zitplaatsen dit seizoen

VELSEN-ZUID - Telstar kan dit seizoen waarschijnlijk gebruik maken van de noordtribune. Als alle formaliteiten in orde zijn, is de tribune zondag al beschikbaar. De Witte Leeuwen openen dan de competitie met de vissersderby tegen FC Volendam.

Het aanvragen van een vergunning duurt ongeveer drie weken. Daarom is het een race tegen de klok voor Telstar. "Op het moment dat het kon zijn we ermee begonnen. Daarin valt niemand iets te verwijten."

Op de noordtribune (foto) is normaal plaats voor 1600 toeschouwers. Vanwege de mandjespaal, het scorebord en de coronamaatregelen zijn er nog zo'n 300 plaatsen beschikbaar voor supporters. "Het is passen en meten", vertelt woordvoerder Dennis Bliek.

Nog niet uitverkocht

In totaal zijn er 1200 supporters welkom bij de vissersderby zondag. De wedstrijd is nog niet uitverkocht. "Ik vind het moeilijk om te zeggen of alle plaatsen bezet zijn. De oosttribune, die we tot nu toe in de verkoop hadden, ging hard. Maar zeker met de noordtribune zonder dak is het even afwachten wat de weersvoorspellingen zijn. Er zullen mensen ook huiverig zijn vanwege het coronavirus. Het is een beetje koffiedik kijken", aldus Bliek.

De vergunning voor de noordtribune is in principe voor vijf jaar, dus bij goedkeuring kan Telstar er voorlopig gebruik van maken.

Telstar - FC Volendam is zondag rechtstreeks te volgen bij NH Sport op NH Radio. De extra-uitzending begint om 12.00 uur. De aftrap in Velsen-Zuid is een kwartiertje later.