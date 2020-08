Alkmaar Aannemer geschrokken van ingestorte steiger: "Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen"

HEERHUGOWAARD - Aannemer Kevin Uitermark van de Dirkzwager Groep heeft een korte nacht achter de rug. Gisteravond stortte zijn steiger in bij een bedrijfspand aan de Duikerweg in Heerhugowaard door de heftige storm. "Ik schrok me kapot toen ik gisteren werd gebeld. De steiger hoort hier bestand tegen te zijn."

Maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De steiger stond tegen een bedrijfspand waar de gevel werd gekit en gereinigd. Hoewel storm Francis was aangekondigd, is Uitermark onaangenaam verrast. "Door de windstoten en de continue klappen op de steiger hebben de ankers het toch begeven." Geen gewonden De grond ligt bezaaid met verbogen steigerstangen en wat er nog aan steiger aan de gevel hangt, bungelt er verloren bij. De schade is volgens Uitermark groot. "Ik schat de schade tussen de 20 en 30.000 euro. Maar dat kan ik pas beoordelen als de steiger weg is en ik kan bekijken hoe de gevel eronderuit komt. Het is balen, maar het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen." Tekst gaat door onder foto

De verwoeste steiger in Heerhugowaard - NH Nieuws / Tom Jurriaans

In verband met veiligheid heeft de brandweer een deel van het gebied rondom de steiger afgezet. De hoop is dat de steiger vanmiddag kan worden gedemonteerd. "We hopen dat de wind vanmiddag gaat liggen. De kraan en de mensen van de steigerbouw staan stand-by en dan gaan we bekijken hoe we hem heel rustig naar beneden kunnen laten zakken."