Studenten het kippenhok in. "Dit is groter dan wat ik nu heb"

AMSTERDAM - Veel studenten moeten nog steeds exorbitante huurprijzen betalen voor vaak kleine studentenkamers. Dus wordt er deze week in de studentensteden van Nederland gedemonstreerd. Vandaag is Amsterdam aan de beurt, op een rollator en vanuit een kippenhok.

Emma Hilde Fuchs van de ASVA studentenunie biedt opheldering. "We hebben een kippenhok geplaatst en rollators erin geplaatst om te laten zien dat we vaak nog ontzettend lang de hoge huur van piepkleine studentenkamers aan het afbetalen zijn"

"De huurprijs voor de gemiddelde studentenkamer in Amsterdam ligt op 600 euro per maand. Dat betekent dat er dus ook veel kamers van 700 of 800 euro tussen zitten. Dat kan natuurlijk niet", zegt Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond. Dus hebben de studenten van de LSVB en ASVA en FNV Young & United een kippenhok geplaatst bij de Hogeschool van Amsterdam en er rollators in geplaatst.

Lyle rekent het uit in zijn hoofd. "Omdat veel studenten de huur niet kunnen betalen tijdens hun studententijd lenen veel van hen maximaal bij via het leenstelsel. Ik heb dan ook studenten gesproken die 60.000 euro schuld hebben."

Quote

Ondanks Corona

Het lag in de lijn de verwachting dat studentenkamers minder duur zouden worden in tijden van de Corona pandemie. Maar niets is minder waar.

Lyle zucht: "Je zou denken dat het inderdaad goedkoper zou worden omdat buitenlandse studenten nu niet gaan studeren in Nederland. Maar juist door de corona pandemie blijven veel studenten die naar het buitenland zouden gaan in Nederland. Daarnaast kiest een meerderheid van studenten er in deze tijd met slechte vooruitzichten op een baan er liever voor om nog een jaartje door te studeren."