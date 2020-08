Storm in Amsterdam: omgevallen bomen en tenten de lucht in op camping Zeeburg

AMSTERDAM - Storm Francis heeft afgelopen nacht en vanmorgen op een aantal plekken in de stad voor overlast gezorgd. Volgens de brandweer gaat het vooral om meldingen van omgevallen bomen en zijn er een aantal tramleidingen geraakt. Op camping Zeeburg was het vannacht afzien: ''Ik heb geen oog dicht gedaan.''

Op camping Zeeburg hebben de kampeerders een roerige nacht gehad. Thom uit Duitsland staat om 09:00 uur al met een biertje in zijn hand. Hij vertelt: ''Ik heb geen oog dichtgedaan. Mijn tent lekte en ik moest er wel vijf keer uit om de haringen opnieuw vast te maken. Een biertje is het enige dat nu helpt ben ik bang.''

Maud en Charlotte stonden vannacht met een groep vrienden op de camping. ''Ik sliep met iemand in de tent die voor het eerst kampeerde. Ze is 's nachts weggegaan, omdat ze er helemaal klaar mee was. De vloer en haar slaapzak waren helemaal nat'', vertelt ze.

