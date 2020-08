Telefoon verongelukte Erik (33) kwijt sinds ongeluk: vriendin looft beloning uit

ZIJPERSLUIS - De telefoon van de 33-jarige Erik Brugge uit Julianadorp is kwijt sinds de man vorige week verongelukte op de provinciale weg N9 bij Zijpersluis. Zijn vriendin Fabianne heeft via sociale media een beloning uitgeloofd voor degene die de telefoon teruggeeft: "Er staan veel foto's op van mijn partner en onze kinderen, deze zijn van onschatbare waarde voor mij en de rest van de familie."

De Julianadorper kwam vrijdag om het leven bij een frontale botsing op de N9 nabij Zijpersluis. Sinds dat moment is zijn telefoon kwijt. De familie en de politie hebben alles afgezocht, ook in de auto zelf, maar vonden niets. "We hebben onder andere in de berm gezocht met metaaldetectoren", zo schrijft een vriendin van de man op Facebook.

De nabestaanden denken dat de telefoon, een Samsung Galaxy S9+, uit de auto is geslingerd. "Het telefoonhoesje is namelijk wel gevonden", vervolgt ze. De telefoon zou na het ongeluk nog enige tijd aan zijn geweest. "We gaan er daarom niet vanuit dat hij in het Noordhollands kanaal terecht is gekomen." Fabianne geeft aan alles te hebben geprobeerd, waaronder toegang krijgen tot de Google-account, maar ook dat is de familie nog niet gelukt.

Onschatbare waarde

"Er staan veel foto's op van mijn partner en onze kinderen die van onschatbare waarde zijn voor mij en de rest van de familie, deze foto's staan alleen op zijn telefoon en kunnen wij dus nergens anders terugvinden", vertelt Fabianne. Ze vraagt mensen die de telefoon vinden, contact op te nemen met haar of hem, desnoods anoniem af te geven bij de politie. "Aangezien de telefoon erg belangrijk voor mij is, staat er een beloning tegenover."