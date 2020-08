Van weids uitzicht naar uitkijk op woningen: omwonenden boos om nieuw bouwplan

HOORN - Het is een zeldzaamheid in de Kersenboogerd: de bewoners van het Robert Stolzhofje genieten van een mooi weids uitzicht. Nog wel. Zij waanden zich vele jaren 'veilig', want het groene perceel waar zij op uitkijken is grond met agrarische bestemming. Menig projectontwikkelaar kreeg 'nee' te horen op een aanvraag voor woonbestemming, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Op de boerderij aan de Lageweg woont allang geen tuinder meer, maar het perceel achter de woning heeft wel nog steeds een agrarische bestemming. De gemeente wil hier een afwijkingsprocedure starten om bebouwing mogelijk te maken. De omwonenden van het perceel zijn de bewoners van het Robert Stolzhof die uitkijken op het groene land achter de voormalig boerderij. Maarten de Boer is een van de tweeëndertig bewoners die zich hebben verenigd in een WhatsAppgroep om de bouw op dit stukje groen tegen te houden. "Wij weten dat er al een paar keer geprobeerd is een woonbestemming te krijgen op het perceel, maar telkens werd dit afgewezen. Dat geeft je toch het gevoel dat je uitzicht is veiliggesteld."

Quote "Het lijkt of de gemeente er belang bij heeft. Wij voelen ons niet gehoord en dat doet pijn." Maarten de boer - bewoner robert stolzhof

Maar deze keer lijkt dat anders te lopen en dat roept een gevoel van onrecht op. "Waarom deze keer wel goedkeuren? Ik denk dat de gemeente de druk vanuit ons niet voelt vanwege corona. Het lijkt wel of de gemeente er belang bij heeft. Wij voelen ons niet gehoord en dat doet best wel pijn." De projectontwikkelaar heeft het perceel in tweeën laten splitsen en wil nu op het achterste deel van de grond een twee-onder-een-kapwoning bouwen."De meeste bewoners hebben hun huizen hier gekocht juíst vanwege het groene uitzicht", vertelt ook bewoner Vincent. "We wonen in een hofje en iedereen kijkt uit op deze lap grond. Als hier een twee-onder-een-kap wordt gebouwd dan kijken wij met zijn allen op zijn tuin neer en andersom." Beschermd dorpsgezicht Vincent is als bewoner in de zaak gedoken en volgens hem valt het perceel onder regels van de gemeente om beschermd dorpsgezicht aan de Lageweg te beschermen. "Dat betekent dat het zoveel mogelijk moet blijvens zoals het is. Het is vreemd dat de gemeente dit goedkeurt." De bewoners hebben gebruik gemaakt van hun inspraakrecht tijdens een commissie- en een raadsvergadering. "Je mag een keer je verhaaltje doen, maar na mij komt de wethouder aan het woord die alles gaat verweren. Het lijkt of hij aan de kant van de bouwer staat. Het klopt gewoon niet."

Quote "Het plan sluit goed aan bij de omgeving en er is veel vraag naar nieuwe woningen in Hoorn" Martin Schutrups - woordvoerer gemeente hoorn

Een woordvoerder van de gemeente Hoorn laat weten dat zowel het college van B en W als de gemeenteraad bereid zijn om medewerking te verlenen aan het plan. "Het huidige plan voor een 2 onder 1 kap-woning sluit goed aan bij de omgeving. We willen nieuwe woningen bouwen in Hoorn. Hier is veel vraag naar." Eerdere aanvragen sloten volgens gemeente Hoorn minder aan bij de omgeving en hadden meer gevolgen voor de percelen van omwonenden. Kleine kans De gemeente is dan positief over bouw op het perceel en is een afwijkingsprocedure gestart. Wel kunnen bewoners hier hun zienswijze nog op indienen. Het argument van de bewoners dat het perceel onder lintbebouwing valt, geldt hierin niet als bezwaar volgens de woordvoerder. "Deze kavel bevindt zich achter het lint en omdat de kavel op enige afstand ligt van de lintbebouwing van de Lageweg en wordt omsloten door woningen aan de Stolzhof, sluit de ontwikkeling aan bij de bestaande woonwijk." Als de vergunning wordt verleend, kunnen bewoners bij de rechter beroep aantekenen. Bewoner Maarten de Boer geeft aan dat zij dat zeker van plan zijn. "Ze kunnen hun borst nat maken, wij gaan tegen elk punt bezwaar maken." Hij heeft er weinig vertrouwen in dat de gemeente anders besluit. "Maar we kunnen het in ieder geval vertragen."