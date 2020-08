De Peiling: Weer meer cv-ketels verkocht. Wil jij nog wel van het gas af?

Campagne Noord-Hollandse gemeenten 15 gemeenten in Noord-Holland zijn de website wijdoenwat.nl gestart om inwoners te informeren over de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050. De campagne is een initiatief van de gemeenten Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. De website moet inwoners aanzetten tot het verduurzamen van hun woning.

Niet rendabel

Eerder deze week berekende het Planbureau voor de Leefomgeving dat je huis verduurzamen voor veel mensen niet rendabel is. De investeringen zijn hoog en de terugverdientijd lang. Het energielabel D van je huis opkrikken naar energieneutraal kost volgens het Planbureau gemiddeld 35.000 euro en levert maandelijks een besparing van 50 euro op. Het duurt langer dan dertig jaar voordat de hele investering is terugverdiend.

Boze voorloper

Marja Roele uit Amsterdam dacht voorloper te zijn door vrijwillig van het gas af te gaan. Dat bleek een lastige aangelegenheid. "Ik was aan een nieuw fornuis toe en wilde verduurzamen, dus kocht een duur elektrisch fornuis", laat ze aan NH Nieuws weten. "Toen bleek dat ik in mijn huurwoning het gas niet zo maar af mag laten sluiten. Ik heb nu voor Jan met de korte achternaam toch weer een gascontract bij een energiebedrijf moeten nemen. Gas gebruiken doe ik dus niet, maar netbeheerkosten en vaste leveringskosten worden wel in rekening gebracht. Ik vind het oplichterij!"



Wat vind jij?

Zou jij als de cv-ketel aan vervanging toe is een warmtepomp overwegen? Of investeer je in een nieuwe ketel op gas? We horen het graag van je!