Gevolgen storm Francis beperken zich in de Noordkop tot omgewaaide bomen

DEN HELDER - Zomerstorm Francis raasde vannacht en vanochtend over het land en heeft in de Kop van Noord-Holland vooral voor omgewaaide bomen gezorgd. Zo is in Den Helder een deel van het schoolplein van de Comeniusschool afgezet wegens afgewaaide takken en is aan de Sumatrastraat een grote boom omgewaaid.