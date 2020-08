Door storm Francis waaien bomen om: één busje verpletterd

HAARLEM - De storm Francis die langs de kust raast, heeft in Haarlem en omgeving enkele bomen omgewaaid. Een boom die over de weg viel op de Paul Krugerkade in Haarlem, heeft een busje verpletterd. De brandweer heeft het druk met meldingen van stormschades.

De boom die omwaaide op de Paul Krugerkade, lag over de weg en is inmiddels in stukken gezaagd. Een andere boom in de straat is vanochtend uit voorzorg omgezaagd.

Bomen staan nu nog vol in het blad en zijn daardoor extra kwetsbaar voor stormen. Aan de Kinderhuisvest in Haarlem hebben in ieder geval twee bomen het ook niet gered. Eentje is in het water gewaaid. De ander is weggehaald.

Aan de Zomerlaan in Heemstede zorgde de storm ervoor dat een boom over de weg viel. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd om de weg weer vrij te maken.