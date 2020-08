Praktijklessen roc's weer van start: vreugde en opluchting, maar ook onzekerheid 

NOORD-HOLLAND Naast basisscholen en middelbare scholen, zijn ook de lessen op veel roc's weer gestart. Langzaamaan tasten zij de mogelijkheden af van het aanbieden van praktijkonderwijs aan kleine groepen studenten. Ondanks dat het onderwijspersoneel blij is dat enkele lessen weer gegeven kunnen worden, zijn er ook twijfels. Kunnen leerlingen in de anderhalvemeter-omgeving wel genoeg praktijkervaring opdoen?

Anne Klijnstra

Met ingang van het nieuwe studiejaar is het mogelijk om weer meer onderwijsactiviteiten op de mbo-scholen te laten plaatsvinden. Wel zijn de nodige voorwaarden aan de verruiming verbonden. Zo moet aan de RIVM-voorschriften worden voldaan en de anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel worden gewaarborgd. Uitdaging Die onderlinge afstand is voor het praktijkonderwijs nog een hele uitdaging. Er is in de afgelopen weken door directie en docenten hard nagedacht hoe alles zo veilig mogelijk kan worden ingericht. Bijvoorbeeld bij de koksopleiding: "Op het moment dat er te weinig ruimte is, wordt gewerkt met een camera en scherm. Leerlingen kunnen dan vanaf hun eigen werkplek kijken hoe bijvoorbeeld de groente door de kok gesneden wordt", vertelt Aad de Wit, voorzitter college van bestuur bij ROC Kop van Noord-Holland met scholen in Schagen en Den Helder. Ook bij afdeling zorg is nagedacht over de nodige oplossingen om de anderhalve meter afstand tussen de leerlingen zo goed mogelijk te waarborgen. "Daar staan alle bedden netjes uit elkaar en wordt gewerkt met simulaties en poppen. Desgewenst wordt gebruik gemaakt van mondkapjes."

Quote "Ik maakte mij de afgelopen tijd best wel zorgen. Ik was bang dat de periode te lang zou duren" aad de wit, roc kop van noord-holland

Bij Het Horizon College, met locaties in Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend, is ook besloten de koppen bij elkaar te steken om te kijken hoe de anderhalve meter afstand zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden. "Er wordt veelal met een halve bezetting gewerkt om de onderlinge afstand goed te kunnen behouden. Daarnaast wordt binnen de kappersopleiding gewerkt met oefenhoofden, zodat er geen modellen naar school hoeven te komen", vertelt woordvoerder Erica Krijgsman. Belang Volgens Aad de Wit had het uitblijven van het aanbieden van praktijkonderwijs niet veel langer moeten duren. "Ik maakte mij de afgelopen tijd best wel zorgen. Digitaal was voor een korte periode oké, het was niet anders. Maar als het veel langer van kracht zou zijn, zou het wel de nodige achterstand bij de kinderen kunnen opleveren", vertelt hij in alle eerlijkheid. Ook docent Josephien Plaat, verbonden aan het ROC van Amsterdam, benadrukt het belang van praktijkonderwijs. "Vaardigheden leren is binnen het praktijkonderwijs ontzettend belangrijk. Het oefenen op elkaar, ervaringen uitwisselen, kijken hoe andere het doen. Het gaat hier echt om de interactie met elkaar."

Volgens Plaat, die zelf docent pedagogiek is, kiezen leerlingen niet voor niets voor het praktijkgerichte. Juist de koppeling tussen het onderwijs en het toepassen in de praktijk, is wat het volgens haar tot dit type onderwijs maakt. Gemis "Ik ben blij dat het nu weer een beetje kan, maar het is natuurlijk nooit zoals het was voor corona. Dat de leerlingen nog steeds niet volop praktijkervaring kunnen opdoen, is natuurlijk een groot gemis." Door docenten zal namelijk nog steeds veel digitaal les moeten worden gegeven, aangezien maar kleine groepjes leerlingen op de scholen kunnen worden ontvangen. Net als bij de fysieke lessen, was praktijkervaring opdoen tijdens een stage voor corona niet meer dan een vanzelfsprekendheid. Nu is dat anders. "Bij de horeca bijvoorbeeld. Daar is er voor veel leerlingen nu geen plek", vertelt Plaat. Binnen haar eigen vakgebied, bij de kinderopvang, merkt zij vooral terughoudendheid bij de werk- leerervaringsplekken. "Ze zijn huiverig nieuwe krachten aan te nemen. Het zijn natuurlijk toch weer extra mensen op een groep."

Ook bij de MBO Raad heersen twijfels of leerlingen in de huidige situatie wel voldoende praktijkervaring kunnen opdoen."Mbo-studenten leren uit de praktijk. Zij maken daar nu veel minder vlieguren dan normaal gesproken", laat Marije Hulsbosch-Sizoo, woordvoerder bij MBO Raad weten. "Leerlingen kunnen in de geraakte sector, zoals bijvoorbeeld de evenementenbranche niet of nauwelijks stagelopen." Positief Ondanks de nodige twijfels blijft men positief. "We gaan de komende tijd, binnen de mogelijkheden die er zijn, ervoor zorgen dat wij een goede combinatie kunnen creëren tussen fysiek lesgeven en digitaal onderwijs. Dat is namelijk de beste garantie dat kinderen ook de focus houden op het online onderwijs", zegt De Wit vastberaden. "Ondanks dat het voor iedereen en spannende periode is, ben ik ervan overtuigd dat wij flexibel genoeg zijn om er het beste van te maken", aldus Plaat.