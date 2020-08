Voortvluchtige tbs'er die wordt verdacht van overval in Den Helder was ook op Texel

D EN HELDER - De voortvluchtige tbs'er Henk Ernst, die ervan wordt verdacht gisteravond de Aldi in winkelcentrum Schooten Plaza in Den Helder te hebben overvallen, was afgelopen weekend nog op Texel.

Dat maakte de politie vanavond bekend in het programma Opsporing Verzocht.

Ernst werd in 1998 veroordeeld tot zes jaar cel en tbs voor enkele geweldsdelicten en was in de laatste fase van zijn tbs aanbeland. Hij liep in het weekend van 4 juli weg en werd dat weekend betrapt bij een inbraak in Zeeland, maar wist te ontkomen. Eind juli werd hij gezien in Rotterdam.

Gespot in supermarkt

Vanavond werd bekend dat Ernst afgelopen weekend op Texel is geweest. Wat hij daar heeft gedaan is niet bekendgemaakt. Ook hebben beveiligingscamera's hem gisteravond vastgelegd in de supermarkt in Den Helder. Om uit handen van de politie te blijven zou hij veel moeite doen om zijn uiterlijk aan te passen. Ook draagt hij regelmatig, en ook bij hoge temperaturen, kleding met lange mouwen, waarschijnlijk om zijn tatoeages te verbergen

Ernst zou gisteren rond 20.00 uur de Aldi-slijterij zijn binnengegaan, om vijf à tien minuten gewapend de supermarkt in te gaan, een medewerker te bedreigen en geld te eisen.