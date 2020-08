Verdediger Blind valt om en laat fans Ajax schrikken, maar is 'okay'

AMSTERDAM - Daley Blind heeft de supporters van Ajax laten schrikken in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC. De verdediger zakte in de slotfase van het oefenduel met Hertha BSC (1-0) in elkaar, zonder dat er een tegenstander bij hem in de buurt was. Na een korte behandeling liep hij rustig van het veld.

"Hij voelt zich okay en is nu okay", zei trainer Erik ten Hag vlak na het duel. "Hij voelt zich goed en heeft geen klachten. Zijn ICD ging af, hij zal zich laten onderzoeken. We moeten even afwachten wat de resultaten zijn. Een cardioloog zal alles uitlezen. Of ik ben geschrokken? Toen hij zei dat alles goed met hem ging niet meer. Het gaat mij om het welzijn van de speler."

Een ICD geeft normaal gesproken een schok af om het hartritme weer te herstellen. Het apparaat bestaat uit twee delen: het kastje en de elektroden die voor de signalen van en naar het hart zorgen.

Ontstoken hartspier

De 30-jarige Blind ging zo maar naar de grond tijdens het oefenduel met Hertha BSC, zonder dat er een tegenstander bij hem in de buurt was. Net zoals vorig jaar december tijdens een duel met Valencia in de Champions League. Onderzoek wees toen uit dat hij met een ontstoken hartspier kampte. Bij hem werd vervolgens een defibrillator aangebracht.

Tekst gaat verder onder de video