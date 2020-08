Kat Joep doet 's nachts een vast rondje door Sprookjeswonderland

ENKHUIZEN - Menig kattenbezitter vraagt zich af wat zijn trouwe huisdier in de nacht uitspookt. Simone gaf haar kat een tracker en ontdekte zijn route. Wat blijkt? Haar kat is een trouwe bezoeker van Sprookjeswonderland. "Hij kan er geen genoeg van krijgen en heeft zelfs een vaste slaapplek bij de reus in zijn grot."

Toen Simone hem mee naar huis wilde nemen had Joep zelf andere plannen, hij had het wel naar zijn zin in het park en wilde niet mee. "Ik ben daar een paar dagen achter elkaar geweest om te proberen hem mee te krijgen en uiteindelijk ging hij in een mandje weer naar huis."

Vier jaar geleden raakte Simone haar kat kwijt. Ze woont in het centrum van Enkhuizen en om het beestje te vinden hangt ze posters op: ook in Sprookjeswonderland dat tien minuten van haar woning ligt. "Ik werd gebeld door een dame van het restaurant in Sprookjeswonderland, hij bleek daar al vier weken te vertoeven."

Drie weken later werd er weer gebeld door Sprookjeswonderland en kon Joep weer opgehaald worden. Sindskort draagt Joep een tracker en wat blijkt: de gelaarsde kat heeft er concurrentie bij. "We zien zijn vaste route lopen vanaf ons huis, langs de begraafplaats, door de binnenstad, langs de begraafplaats naar Sprookjeswonderland."

Meestal is Joep tussen één en vijf in de nacht op pad en meldt hij zich trouw weer in de ochtend voor zijn ontbijt, maar soms overnacht hij in het park. "In de rug van de reus is een uitsparing waar de techniek in weggestopt zit, hier vinden de werklui allemaal rode haren. Daar overnacht hij dus."

Gelaarsde kat

Op zijn tracker is te zien waar Joep langs komt, maar ook waar hij langere tijd blijft. "Hij brengt graag een bezoekje aan de reus en klein duimpje, maar ook in de buurt van de gelaarsde kat blijft hij vaak hangen." Zo'n vijf tot tien kilometer legt hij af per nacht en de batterij van de tracker is dan ook na drie dagen al leeg.

Simone overweegt volgens jaar een jaarabbonnement af te sluiten, want zelf is ze inmiddels ook een vast gezicht. "Ik kom daar zo vaak om hem op te halen als hij langere tijd wegblijft. De werknemers van het groenbeheer kennen me inmiddels. 'oh je komt Joep weer ophalen?' zeggen ze dan." Inmiddels heeft Simone de uitstapjes van haar eigengereide Joep voor lief genomen. "Het zit in hem, blijkbaar vindt hij het daar heel leuk en ik geef hem geen ongelijk."