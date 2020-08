Kopjes, maaltijdkarretjes en andere inboedel van failliete Indiase Boeing te koop

Boeing 777-300ER

Wat het lot van de Boeing 777-300ER zelf wordt, is nog onbekend. Begin dit jaar nam KLM het toestel van het failliete Jet Airways over, maar had nog geen besluit genomen of het zou worden doorverkocht of worden overgespoten in de eigen kleuren. Beslissingen over deze Boeing zijn inmiddels vooruitgeschoven omdat KLM nu zelf het hoofd boven water moet houden vanwege de coronacrisis.

Hoe de Boeing 777 er in betere tijden uitzag, zie je in deze aflevering van NH Airtime: