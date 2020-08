'Wedstrijd tussen PSV en VV Alkmaar kan gewoon doorgaan'

EINDHOVEN - Het lijkt erop dat het doorgaan van de wedstrijd tussen de vrouwen van PSV en VV Alkmaar niet in gevaar komt. De voetbalsters en stafleden van de Eindhovenaren mogen deze week gefaseerd terugkeren op het trainingsveld. Iedereen werd zaterdag opgedragen thuis in quarantaine te gaan, nadat sommigen positief hadden getest op het coronavirus.

PSV rekent erop dat de vrouwenploeg volgende week zondag gewoon kan aantreden bij de competitiestart tegen VV Alkmaar, werd dinsdag bekend. Inmiddels is de quarantaine van enkele PSV-speelsters al opgeheven. Het moment van vaststelling van besmetting, het wel of niet hebben van symptomen en de incubatietijd zorgen er voor dat niet iedereen op hetzelfde moment de training kan hervatten. Volgens PSV lijkt verdere verspreiding van het virus te zijn voorkomen door iedereen preventief in quarantaine te plaatsen.

Patrick Tenthof, algemeen manager van de ploeg uit Alkmaar, houdt de deur ondanks het goede nieuws nog op een kier. "Niemand op de hele wereld weet hoe dit gaat lopen", meldt hij. "Maar dit is inderdaad de stand van zaken op dit moment." De wedstrijd tussen PSV Vrouwen en VV Alkmaar staat voor zondag 6 september om 12.15 uur op de agenda.