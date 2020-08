Geen visum, dus geen behandeling in Rusland voor Volendamse MS-patiënt Simon

VOLENDAM - Simon de Goede (46) zou vandaag graag in Moskou zijn geweest voor een behandeling die de ziekte MS de kop moet indrukken. In januari koos de Volendammer voor een intensieve en dure behandeling in Rusland en plande zijn reis. Zijn crowdfundingsactie was succesvol, maar zijn visumaanvraag niet. Die werd afgewezen, waardoor hij nu dubbel wordt getroffen door de maatregelen.