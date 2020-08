Westfries Ondernemersgala voor 2021 van de baan

HOORN - Wie al in februari 2021 een avondje in de agenda had gereserveerd voor het Westfries Ondernemersgala kan die datum alweer doorkrassen. Het bestuur van het gala wil met het oog op het coronavirus en de onzekerheden die er bij het organiseren van zo'n soort evenement komen kijken, het evenement afblazen.

Het besluit is door het bestuur genomen dat de afgelopen periode al intensief met het gala voor 2021 bezig was. "Maar waar normaal gesproken de aandacht zou liggen op het samenstellen van het programma, het thema en andere creatieve ideeën, is dit jaar het onderwerp ‘corona’ wat de boventoon voert. En terecht, want het is het ‘nieuwe normaal’ geworden," laat het bestuur weten.

Niet verantwoord

"Na alle mogelijkheden te hebben bestudeerd maar ook alle onmogelijkheden te hebben aanschouwd, hebben wij als bestuur helaas moeten besluiten het gala van 11 februari 2021 niet door te laten gaan. Gezien de huidige ontwikkelingen, de onzekerheid én de exposure die wij de betrokken jaarlijks willen bieden is het simpelweg niet verantwoord en haalbaar."