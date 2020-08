Ajax ziet geflopte Johnsen vertrekken naar FC Venezia

AMSTERDAM - Dennis Johnsen vertrekt van Ajax naar FC Venezia. De 22-jarige aanvaller, die nog een jaar onder contract stond in de Johan Cruijff ArenA, maakt per direct de overstap naar de Italiaanse club.

Ajax nam Johnsen in 2017 over van sc Heerenveen. Op 25 oktober 2017 maakte de Noor zijn debuut in het eerste elftal van Ajax tijdens de bekerwedstrijd tegen ASV de Dijk (1-4). Hij speelde vijf officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Verder kwam Johnsen 41 keer in actie voor Jong Ajax. Met het beloftenelftal werd hij in 2018 kampioen in de eerste divisie. De afgelopen anderhalf jaar kwam Johnsen op huurbasis uit voor sc Heerenveen en PEC Zwolle.