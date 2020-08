Joris (19) sprong sloot in om oudere vrouw te redden en wordt daar nu voor geëerd

WIERINGERWERF - Op 3 juni sprong Joris de Goede (19), zonder zich een moment te bedenken, in de sloot om daar de 73-jarige Hetty Hoornsman boven water te houden. De vrouw was de macht over het stuur van haar scootmobiel kwijtgeraakt en in het water terechtgekomen. Een heldendaad, vond de gemeente, en dus werd hij vandaag geëerd.

200825 redder - NH Nieuws

"Ik kwam net uit mijn werk en was met mijn fiets op weg naar de tandarts", herinnert de 19-jarige Joris de Goede zich. "Een jongen en zijn opa maanden me te stoppen. Zij zeiden dat er een vrouw in de sloot lag en dat ze aan het verdrinken was. Ik schrok even, heb toen mijn laarzen uitgetrokken en ben in het water gesprongen." Hij probeerde nog even om de vrouw uit de sloot te krijgen, maar dat was te zwaar. Gelukkig wist hij haar wel boven water te houden tot de hulpdiensten het werk van hem konden overnemen. Voor die daad kreeg Joris vanmiddag uit handen van burgemeester Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon de bronzen medaille van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Quote "Er gebeurde zoveel. Er waren brandweerwagens, ambulances. Hoe hij het gedaan, heeft weet ik niet. Ik ben er alleen heel erg dankbaar voor." Jan hoornsman, over de reddingsactie voor zijn vrouw