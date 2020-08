Examenoptredens Haarlems conservatorium wéér uitgesteld, nu om besmette student

HAARLEM - De afstudeeroptredens van 18 conservatoriumstudenten van InHolland die dit voorjaar vanwege de lockdown werden uitgesteld, zouden deze week worden ingehaald. Zouden inderdaad, want nadat een van de studenten eerder deze week positief werd getest op het virus, heeft poppodium Patronaat in overleg met de hogeschool besloten een streep door de resterende optredens van deze week te zetten.

Dat wordt bevestigd door een woordvoerder van InHolland. "Er is inderdaad een student besmet met corona", zegt Karlien de Bruin. Of het om een van de studenten gaat die deze week in het Patronaat zou optreden, durft ze niet met honderd procent zekerheid te zeggen. "Volgens mij zou deze student ook afstuderen, maar de student heeft in ieder geval in contact met verschillende andere studenten gestaan."

Na maanden radiostilte hadden de studenten er zin in om zich weer eens in de kijker te spelen, zo blijkt uit de aankondiging op de website van het Patronaat. "Achttien studenten Pop van het Conservatorium presenteren zich voor het eerst sinds lange tijd weer voor een groot publiek tijdens het Eindexamenfestival 2020."

Niet in Patronaat geweest

Het gerucht dat de besmette student ook afgelopen maandag - tijdens de eerste dag van de serie afstudeeroptredens - in het Patronaat is geweest, klopt volgens De Bruin niet.