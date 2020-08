Boksclub verspreidt zes bokszakken in Amsterdamse open lucht: “Sport wordt toegankelijker''

Het boksen is niet alleen goed voor je lichaam, maar draagt ook bij aan hoe mensen zich voelen. Farzad heeft de rol als bagmaster op zich genomen. Door de coronatijd is hij fysiek nog niet in topvorm, maar daar heeft hij naar eigen zeggen een weekje voor nodig. Als bagmaster houdt hij regelmatig een oogje in het zeil bij de bokszak op het IJplein in Amsterdam-Noord.



Op dit moment staan er bokszakken in Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuidoost, bij het Tropenmuseum in Amsterdam-Oost en in Amsterdam-West. Alle bokszakken die de sportschool nog over had staan verspreid door de stad. De ambitie is om in totaal 30 bokszakken op te hangen. De boksschool is nog opzoek naar partners en sponsoren om dit doel te bereiken.