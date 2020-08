Met mondkapje op naar school op Hilversums gymnasium: "Het was even schrikken"

HILVERSUM - Het was best even gek, maar inmiddels begint het te wennen: mondkapjes op school. Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) voert vanaf dit schooljaar een mondkapjesplicht in om de verspreiding van het coronavirus op school tegen te gaan. "Eigenlijk wel fijn, want het is hier zó druk in de gangen", reageren leerlingen.

"Het was best even schrikken. Ik dacht: wow, het is erger dan ik dacht," vertelt leerling Wouter Mommers. "Maar als snel vond ik het een prettig idee. De gangen zijn hier smal en als iedereen tegelijk van lokaal wisselt, is het onmogelijk om afstand te houden." De mondkapjesplicht geldt in de gangen, trappenhuizen en docentenkamer, maar in de klas mogen ze af. "Ja, gelukkig wel," zegt leerling Lokmane El Arbi. "Het is best benauwd, dus in de les kan je weer even frisse lucht krijgen." Toch vind hij het niet vervelend om een mondkapje te dragen. "Het is een rare tijd, met het dodelijke coronavirus om ons heen. En met dat in het achterhoofd is de mondkapjesregel eigenlijk wel begrijpelijk." Tekst gaat verder onder de video.

Met mondkapje op naar school in Hilversum - NH Nieuws

Moeilijk besluit Het was geen makkelijk besluit voor de school. "We hebben er lang over nagedacht, maar we zagen geen andere mogelijkheid," vertelt rector Sjoerd van de Berg. "Dit is een oud gebouw met smalle gangen en we willen zowel voor leerlingen als voor leraren een veilige school zijn." In het klaslokaal zitten de leerlingen in toetsopstelling - dus met de tafels een stuk uit elkaar - en de leraar geeft les vanachter een spatscherm. Wiskundedocent Saskia Laaper is blij met de maatregelen. "Ik heb een moeder van 83 jaar waar ik elke week langs ga en ik wil natuurlijk niet dat zij ziek wordt. Dus ik ben graag goed beschermd op mijn werk." Halve klassen Voor sommigen zou het best nog ietsje strenger mogen. "Het is moeilijk om afstand te houden hier", zegt Piroska Oroszlany, docent Engels en drama. "Van mij zouden we nu al wel weer naar halve klassen mogen. Ik zou me veiliger voelen in een school met minder mensen." Rector Van de Berg sluit niet uit dat dat weer gebeurt. "Het kan best zo zijn dat we in de toekomst weer voor een paar weken naar halve klassen gaan. Maar we streven ernaar om dan zo snel mogelijk weer fysiek onderwijs te geven aan hele klassen."

Drukte in de smalle gangen

Eerste week met mondkapjes