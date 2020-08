Purmerendse bewoners tegen woningsplitsing, zorgen over leefbaarheid

PURMEREND - De bewoners van de Singelbuurt en de Kanaaldijk in Purmerend maken zich zorgen. Tegen de afspraken in worden daar vier woningen gesplitst om er meer mensen te laten wonen. "Het buurtje is niet ingericht op meer bewoners", zegt raadslid Bart van Elden van de lokale VVD dan ook.

Bewoner Edith Groeneveld woont sinds 2017 in de buurt en heeft veel panden zien verrijzen. Al snel had ze door dat er iets niet in orde was. "Dit is een kade waar tien kavels aan zijn die bedoeld waren voor het bouwen van een eigen huis. Het ziet er nu naar uit dat er vier panden zijn die vanaf het begin van de bouw zijn opgesplitst in verschillende woningen." Dat ziet Groeneveld niet zitten. Ze weet zich gesteund door zo'n twintig buurtbewoners, die het eens zijn met de zienswijze die is ingediend bij de gemeente.