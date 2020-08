Aardbeienteelt plukt wrange vruchten van warme weer: "Niet meer verkoopbaar"

WEST-FRIESLAND - De West-Friese aardbeien hebben het niet makkelijk gehad met het warme weer de afgelopen weken. Zo liet Kok Aardbeien uit Zwaagdijk via Facebook weten dat de vandaag geplukte aardbeien niet van voldoende kwaliteit zijn om op de markt te verkopen. "De aardbeien waren sneller rijp en daardoor te zacht. Vandaar dat we ze voor een leuk prijsje aanbieden om jam van te maken", vertelt mede-eigenaar Arjen Kok.

Arjen en Esmeralda Kok hadden de pech dat ze net met een nieuwe oogst begonnen op het moment dat de hittegolf uitbrak. De oogst, die bedoeld was voor de maand september, is daarom nu niet meer goed te verkopen.

Schimmels

Volgens Kok is het een landelijk probleem. Zo ervaart ook aardbeienkwekerij Braas-Hoebe uit Spanbroek de effecten van het weer. "Door de hoge luchtvochtigheid worden aardbeien zachter en blijven ze kleiner. Daardoor hebben we minder voorraad beschikbaar. Bovendien moeten we harder werken om te voorkomen dat er schimmels op de aardbeien komen."

Vriend Aardbeien uit Benningbroek heeft vooralsnog geen last van het weer. "Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Misschien maakt net het ras het verschil", oppert Amanda Vriend. Volgens Kok maakt ook het moment van oogsten uit. "Wanneer je al een deel van je aardbeien geplukt hebt of wanneer ze al wat langer aan het groeien waren voordat de hittegolf begon, heb je er een stuk minder last van."