Weggelopen tbs'er Henk Ernst verdacht van overval op Aldi Den Helder

DEN HELDER - De politie verdenkt de weggelopen tbs'er Henk Ernst (61) van de overval op de Aldi in de wijk De Schooten in Den Helder gisteravond.

Dat meldt Opsporing Verzocht in een persbericht. Het programma besteedt vanavond aandacht aan de ontsnapte Ernst, die na meerdere veroordelingen voor geweld in 1998 tot zes jaar cel en tbs werd veroordeeld.

Ernst ondergaat zijn tbs in een resocialisatiehuis in Rotterdam, en zit in de laatste fase. In het weekend van 4 juli keerde hij niet terug van verlof. Datzelfde weekend pleegde hij een inbraak, werd betrapt, maar wist te ontsnappen. Op 27 juli werd hij nog gezien op station Rotterdam Centraal en de Coolsingel, en volgens Opsporing Verzocht is hij de afgelopen tijd langere tijd in Zeeland geweest.